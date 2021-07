Ryan Bertrand signe à Leicester City

Une nouvelle recrue défensive pour les Foxes.

Ryan Bertrand s'est engagé avec Leicester City. Âgé de 31 ans, le latéral gauche a signé un contrat de deux ans avec les Foxes. Il arrive en provenance de Southampton. Déjà passé par Chelsea, Reading, Aston Villa ou encore Notingham Forrest, l'Anglais ajoute une étape à un périple déjà bien rempli.

Ryan Bertrand avait rejoint Southampton en 2014, sept ans plus tard, il s'en va après avoir disputé 240 rencontres, inscrit huit but et distillé vingt assists.