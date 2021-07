Les Belgium Fans se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés

Les plus fidèles supporters des Diables Rouges ont décidé de se mobiliser pour apporter

Plus que jamais, la solidarité est de mise en Belgique, alors que le pays traverse une vague d'inondations sans précédent. Une situation qui a touché les Belgium Fans.

Regroupement de nombreux supporters fidèles et passionnés de toutes les équipes nationales, les Belgium Fans ont décidé d'organiser une grande collecte pour soutenir et venir en aide aux sinistrés. Vivres, vêtements, jouets, matériel de première nécessité ou encore nécessaire de nettoyage et peuvent être déposés dans plusieurs points de collecte, en Wallonie et à Bruxelles.