Knowledge Musona remercie Anderlecht et Eupen

A 31 ans, Knowledge Musona a tourné la page belge de sa carrière en s'engageant à Al-Ta'ee, en Arabie Saoudite. Le milieu offensif a tout de même tenu à saluer ses deux derniers clubs belges sur la toile. "J'aimerais remercie Anderlecht pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée et à exprimer ma sincère gratitude à la KAS Eupen pour les deux saisons que nous avons passées ensemble."

Egalement passé par Ostende (de 2015 à 2018) et Lokeren (en prêt), Knowledge Musona a peu joué pour Anderlecht (10 matchs, un but, deux assists), mais il a profité de son passage à Eupen, où il a été prêté durant un an et demi, pour engranger du temps de jeu et faire tourner son compteur statistiques (33 matchs, 9 buts, 2 assists).

Im excited for my new chapter with @tai1381 in Saudi Arabia.



I would like to thank my former team R.S.C Anderlecht for the opportunity they gave me.I also wish to express my sincere gratitude to @kas_eupen for the wonderful 2 seasons we spent together. pic.twitter.com/uNGqvlcjns