Officiel: un renfort de plus pour l'Olympique de Marseille

Le mercato animé des Olympiens se prolonge.

On n'arrête plus l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Le club phocéen avait déjà enregistré les arrivées, entre autres, de Gerson, Leonardo Balerdi, Luan Peres ou encore de Matteo Guendouzi et de William Saliba, c'est au tour de Pau Lopez de débarquer au Vélodrome.

Âgé de 26 ans, le portier espagnol est prêté pour la saison 2021-2022 par l'AS Roma. Passé par Tottenham, l'Espanyol et le Betis, Pau Lopez avait rejoint la capitale italienne en 2019, il a disputé 76 rencontres en deux saisons avec les Giallorossi.