Le stage d'Arsenal aux USA annulé après plusieurs cas de Covid-19

Arsenal devait se rendre aux USA pour sa préparation de la saison 2021-2022 mais a changé ses plans après plusieurs cas positifs au sein du groupe londonien.

The Athletic annonce ce mardi soir qu'Arsenal a été forcé d'annuler son stage de pré-saison aux États-Unis, prévu en Floride pour une compétition amicale de préparation lors de laquelle les Gunners devaient affronter Everton, l'Inter Milan et les Milionarios. En cause, plusieurs cas de Covid-19 détectés au sein du staff, qui bien qu'asymptomatiques suffisent à empêcher le départ prévu ce mercredi.

Une seconde partie de préparation, après un stage en Ecosse, qui est donc modifiée pour les nouveaux équipiers d'Albert Sambi Lokonga, qui affronteront en match amical Chelsea et Tottenham, les 1er et 8 août prochains.