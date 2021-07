Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 22/07: Shved - Starfelt - Van Wolfswinkel - Vassbakk Ajer - Abdi

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Le Stade Malherbe de Caen accueille Ali Abdi. Le latéral tunisien de 27 ans a signé un contrat jusqu'en 2023. "Après l'arrivée de Franklin Wadja il y a dix jours, le Stade Malherbe Caen tient sa deuxième recrue à quelques jours de la reprise du championnat. Considéré comme une référence au poste de latéral en Ligue 2 BKT, Ali Abdi s'est engagé avec les "rouge et bleu" pour les deux prochaines saisons", indique le communiqué.

Brentford accueille Kristoffer Ajer, 23 ans en provenance du Celtic FC pour un montant non divulgué, sous réserve d'une autorisation internationale. "Kris Ajer a passé sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans. Il s'entraînera avec ses coéquipiers cette semaine alors que The Bees sont à quelques semaines de débuter leur toute première saison en Premier League", a fait savoir le club anglais à propos du défenseur international norvégien.

