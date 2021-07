Wijnaldum a débarqué au PSG: "Je rejoins un grand club"

Le capitaine des Oranjes dévouvre son nouveau club.

Recruté libre au terme de son contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum (30 ans) a accordé une interview à PSG TV ce jeudi. Le milieu néerlandais évoque notamment son plaisir de signer à Paris.

"C'est un sentiment fort, je rejoins un grand club, qui compte de grands joueurs dans son effectif. Paris est une ville magnifique, avec des supporters incroyables, je le sais parce que j'ai déjà joué contre Paris ici au Parc des Princes. C'est un grand jour pour moi et pour ma famille, parce que nous démarrons une nouvelle aventure", a confié le Batave.

Avant de revenir sur les discussions avec le club de la capitale, alors que le Barça était aussi intéressé. "J'étais en fin de contrat, et plusieurs clubs m'ont contactés. Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s'est très bien passé, et j'ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, avoue l'Oranje. Mauricio Pochettino m'avait déjà approché à l'époque, pour me faire signer à Tottenham, j'avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m'a fait sentir qu'il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision."