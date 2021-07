Anderlecht attend son 9 pour viser le podium

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Place à Anderlecht, qui veut faire mieux qu'échouer au pied du podium désormais.

La saison 2020-2021 du RSC Anderlecht est-elle une réussite ? Dans l'absolu, certainement : aller chercher les PO1 au terme d'une saison aussi irrégulière était déjà un accomplissement, et le RSCA a dû se contenter de ce que sa situation financière lui permettait, après avoir notamment perdu Jérémy Doku en dernière minute. Mais des Playoffs loupés n'ont pas permis au club d'atteindre ce podium qu'il espérait tant. Il faudra faire mieux désormais.

Malheureusement pour Kompany, comme l'année passée, il faut reconstruire : Albert Sambi Lokonga est parti, tout comme Lukas Nmecha et, on l'oublie un peu vite, Matt Miazga. Un cadre par ligne, c'est un sacré chantier, même si Peter Verbeke s'y est attelé assez tôt.

Le mercato n'est pas fini

Wesley Hoedt et Taylor Harwood-Bellis ont vite rejoint les rangs anderlechtois, et leur duo doit amener la solidité défensive attendue, avec le retour de Hannes Delcroix en cerise sur le gâteau ; au milieu, c'est sur Kristoffer Olsson que l'on compte, et il est sur papier un joli coup réussi par Peter Verbeke. Les départs de Sambi et, probablement, de Trebel resteront difficile à combler.

© photonews

Enfin, en pointe, Benito Raman, autre surprise, ne peut pas masquer le manque criant de renforts : deux 9 doivent arriver. Sans eux, le podium est un rêve inaccessible ; avec eux, le RSCA semble déjà bien armé, si leur adaptation se passe comme prévu.

L'objectif : intégrer d'autres jeunes

N'oublions pas la promesse de Marc Coucke à l'arrivée, déjà si lointaine, de Vincent Kompany : chaque saison, l'intégration réelle (à savoir : avec du temps de jeu, et pas seulement pour faire tourner) de jeunes de Neerpede. Jusqu'ici, Anderlecht tient le cahier des charges, avec Delcroix, Sardella, Aït El-Hadj et dans une moindre mesure Lissens et Verbruggen la saison passée. Cette saison doit être celle des Stroeykens, Arnstad, Mehssatou et ... Kana, retombé dans l'anonymat.

Ne pas faire mieux qu'en 2020-2021 serait un échec pour Vincent Kompany, tout en tenant compte d'une éventuelle campagne européenne qui est également très attendue des supporters. À Anderlecht, in youth ... & in Vincent, they trust. Mais pour combien de temps encore?