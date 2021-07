Hein Vanhaezebrouck satisfait: "Pas grand-chose à dire..."

Le coach des Buffalos a apprécié la première sortie de ses protégés.

Une victoire 4-0 et une qualification quasiment acquise: Hein Vanhaezebrouck était forcément satisfait, jeudi soir, en conférence de presse d'après-match. "Je n'ai finalement pas grand-chose à dire. Le coach est content, les joueurs profitent de leur victoire et les supporters étaient aussi visiblement satisfaits", se réjouit-il.

HVH sait qu'il y a encore du travail, mais les Buffalos ont parfaitement entamé leur saison. "Tout n'a pas été parfait, mais on a fait un très bon match." Et ce n'est pas le penalty manqué par Gianni Bruno, une mauvaise habitude chez les Gantois, qui va ternir son analyse. "Je retiens surtout la victoire et le 4-0", conclut Hein Vanhaezebrouck..