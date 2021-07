Aron Dönnum n'a pas peur de la pression : "J'ai un gros mental et de l'énergie à revendre"

L'ailier âgé de 23 ans a rejoint le Standard de Liège il y a quelques jours en provenance de Valerenga contre un chèque de 1,5 million d'euros.

Aron Dönnum est la première recrue estivale du Standard de Liège où il a paraphé un contrat de quatre saisons. L'international norvégien a disputé 83 matchs (pour 22 buts et 15 assists) à Valerenga. "J'avais déjà reçu des offres par le passé, mais je voulais rester en Norvège. Ici, j'ai senti que c'était le bon moment pour partir puis le Standard de Liège me voulait vraiment. Un club historique qui a effectué des efforts pour me signer", confie l'ailier en conférence de presse. "J'ai assisté au match vendredi dernier contre Genk, et quelle atmosphère à Sclessin avec les 7.850 supporters présents. Une très bonne énergie", souligne l'ancien joueur de Valerenga.

Les Rouches ont réalisé un mauvais exercice 2020-2021 et veulent faire mieux cette saison. Il y aura des attentes concernant les nouvelles recrues. "J'aime la pression, cela ne me dérange pas. J'ai un gros mental et je vais tout donner pour l'équipe. Mes qualités ? Ma grinta, mon énergie, mes courses et le fait de toucher beaucoup de ballons. J'ai hâte de jouer et de défendre les couleurs du Standard de Liège", déclare le joueur qui a déjà disputé 10 rencontres de championnat cette saison (6 buts et 3 assists).

Fit, il pourrait déjà jouer ce week-end à Zulte Waregem. "Je suis prêt à jouer. J'ai bien été accueilli par mes nouveaux coéquipiers. Ils ont été directement bienveillants et gentils à mon égard. Une véritable famille. J'ai pu également discuter avec le coach et il sait ce qu'il veut de nous. Un jeune technicien qui connait par coeur cette génération, il jouait encore il y a peu", a conclu Aron Dönnum.