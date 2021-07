La Belgique ne devrait pas se rendre en Biélorussie en septembre pour les qualifications du Mondial 2022

La Belgique doit affronter la Biélorussie à l'extérieur en septembre prochain pour la suite des qualifications du Mondial 2022. Mais la rencontre ne devrait pas se disputer à Minsk.

La Biélorussie est en effet isolée sur le plan diplomatique depuis le détournement d'un avion par le président Loukachenko, qui a forcé un vol Ryanair reliant Athènes à Vilnius à se poser à Minsk pour en extrader un opposant politique exilé hors du pays. Une violation claire des législations internationales qui a isolé Minsk sur le plan diplomatique.

En conséquence, révèle la Dernière Heure, la rencontre qualificative pour le Mondial 2022 et devant opposer la Belgique au Belarus ne se disputera pas à Minsk le 8 septembre prochain. L'UEFA cherchait une alternative et deux options se dessineraient : Varsovie (Pologne) ou ... Saint-Pétersbourg (Russie), où les Diables Rouges ont disputé deux matchs lors de l'Euro 2020 mais également un match de qualification de l'Euro et deux matchs lors du Mondial 2018.