Nouveaux buts pour Ryan Mmaee avec Ferencvaros

L'ancien Rouche a rapidement trouvé ses marques en Hongrie, il envoie son club au tour suivant en Ligue des Champions.

Ce sont les Hongrois qui ont refermé le programme de la soirée en qualifications pour la Ligue des Champions et ils ont validé, sans problème, leur ticket pour le prochain tour. Avec un Belge dans les premiers rôles: Ryan Mmaee avait ouvert le score en toute fin de première période, il a doublé la mise à 20 minutes du terme.

C'était le quatrième match disputé par l'ancien Rouche avec son nouveau club et il affiche un joli bilan de trois buts et deux assists. Ferencvaros avait remporté le match aller 2-0, les champions de Hongrie confirment (1-3) et affronteront le Slavia Prague au tour suivant.