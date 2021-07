Covid Safe Ticket: des précisions pour les contrôles à l'entrée du stade

Alors que dès le 13 août il n'y aura plus de jauge maximale pour le nombre de spectateurs dans les stades, la Pro League vient de communiquer sur ce qui va être mis en place dans les stades belges:

"Après des contacts constructifs avec les services du Cabinet de l'Intérieur de la Ministre Verlinden et ceux du Cabinet de la Santé Publique du Ministre Vandenbroucke, nous avons reçu la confirmation qu'en plus du personnel de sécurité, les stewards, qui ont cette tâche spécifique, pourront également effectuer le contrôle d'accès complet du Covid Safe Ticket. Cette confirmation est rassurante, non seulement pour la Pro League, mais aussi pour de nombreux organisateurs d'événements. Cela permettra de mettre en place dans la pratique le concept fort du Covid Safe Ticket.