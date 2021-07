Koeman ferme la porte à un Portugais

Annoncé au FC Barcelone, ce Portugais voit Koeman lui fermer la porte.

Annoncé comme un candidat au départ du côté de Lille, Renato Sanches (23 ans, 29 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021) ne devrait pas rejoindre le FC Barcelone cet été. Selon les informations de RAC1, Ronald Koeman n'est pas favorable à la venue du milieu portugais. L'entraîneur du club catalan estime avoir assez de joueurs performants dans ce secteur pour éviter à ses dirigeants d'investir plus de 20 millions d'euros pour le transfert du champion d'Europe 2016.