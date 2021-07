Le PSG avec Mbappé contre Lille?

Les joueurs du PSG rentrent au compte-goutte au club.

Récemment rentrés de vacances après leur participation à l’Euro, Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum et Kylian Mbappé ont repris l’entraînement avec le Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Mais l’entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino, n’exclut pas de les utiliser dès dimanche contre Lille à l’occasion du Trophée des Champions.

"Nous devons attendre que les joueurs soient en forme et ne prendre aucun risque avec leur condition physique. Pour l'avenir et pour la saison, il va être très important pour eux de se préparer au mieux. Je pense que Danilo, Wijnaldum, Kimpembe et Kylian peuvent être prêts pour dimanche, mais nous devons les évaluer dans les prochains jours, car ils ne travaillent que depuis quelques jours sur le terrain d'entraînement. J'espère qu'ils pourront aider l'équipe dimanche dans une compétition que nous voulons gagner", a glissé le technicien sur le site officiel du PSG.

Avec les absences de Marquinhos, en vacances, et de Sergio Ramos, forfait, Kimpembe ne serait pas de trop en défense centrale mais une titularisation avec seulement une petite semaine d’entraînement dans les jambes représenterait un vrai pari…