L'Antwerp suit un attaquant allemand qu'il a déjà croisé en Europe

L'Antwerp veut encore se renforcer durant ce mercato et suit de près un attaquant allemand, propriété du Werder Brême.

Johannes Eggestein (23 ans) est revenu au Werder cet été après un prêt au LASK Linz lors duquel l'attaquant allemand a fait parler la poudre, inscrivant 20 buts en 39 matchs en Autriche. Il a notamment trouvé le chemin des filets en Europa League face ... à l'Antwerp, marquant le seul but de son équipe lors du déplacement du LASK au Bosuil en novembre 2020. Il intéresserait désormais le Great Old, d'après le Nieuwsblad.

Eggestein n'a plus qu'un an de contrat au Werder Brême et est donc une affaire à saisir, mais ses statistiques la saison passée pourraient amener de la concurrence dans le dossier pour l'Antwerp.