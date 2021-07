L'Union Saint-Gilloise prend position pour le climat

L'Union Saint-Gilloise est devenue le premier club belge à signer le programme " Sports for Climate Action » des Nations Unies.

L'USG a annoncé la nouvelle via un communiqué :

"Notre club devient le premier club de football belge et le 177e signataire du programme « Sports for Climate Action » des Nations Unies. D’autres grands clubs de football européen comme Arsenal, le PSG, Tottenham, la FIFA, l’UEFA, et le COI en sont déjà des signataires, avec des centaines d’autres clubs sportifs à travers le monde. L’objectif de cette initiative est de rassembler les différents acteurs dans le monde du sport autour d’un engagement commun par rapport aux Accords de Paris et de soutenir l’ambition commune d’atteindre une neutralité climatique en 2050".

Par sa signature, l’Union s’engage à :

Fournir des efforts systématiques pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale;

Réduire son impact sur le climat – notamment en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 45% d’ici 2030;

Éduquer sur l’action climatique;

Promouvoir une consommation durable et responsable;

Plaider en faveur de l’action climatique à travers sa communication.

« En tant que club de football, nous nous devons de contribuer au développement durable et à l’Union, nous tenons compte de cet aspect dans la prise de décisions. Nous en sommes encore à nos débuts, mais l’ambition est grande : Devenir le club de football le plus durable de l’Union Européenne. L’une des premières étapes consiste à adhérer à l’initiative « Sports for Climate Action » afin que nous puissions nous soutenir mutuellement et être soutenus par d’autres clubs partageant la même philosophie« , nous déclare notre Président Alex Muzio.