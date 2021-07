Les objectifs "clairs" de Thierry Ambrose avec Ostende

Le nouvel attaquant du KVO veut briller en Belgique.

Formé en partie à Manchester City, Thierry Ambrose a donné une nouvelle impulsion à sa carrière en rejoignant le KV Ostende après deux saisons difficiles du côté de Metz.

Il reconnaît d'ailleurs lui-même, sur le site officiel de son nouveau club, que son passage chez les Grenats n'a pas été simple. "J'étais frustré parce que je jouais souvent, mais rarement plus de 25-30 minutes. L'entraîneur ne croyait pas vraiment en moi et quand tu ne marques pas en début de saison, ça devient difficile."

"Marquer et donner des assists"

Mais la page messine est tournée pour Thierry Ambrose qui est désormais ostendais et qui a des ambitions claires. "L'objectif pour cette année? C'est simple: je veux marquer des buts, donner des assists et je veux aider l'équipe à finir le plus haut possible comme la saison dernière. Je suis prêt pour ça!"

Et il aura peut-être l'occasion de débloquer son compteur dès vendredi: il fait partie de la sélection pour le déplacement à Genk, même s'il n'est pas encore à 100% et qu'il ne devrait pas débuter la rencontre.