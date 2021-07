Javier Tebas ne fera pas de cadeau au Barça pour Lionel Messi

La Pulga est toujours sans contrat et attend que les dirigeants du FC Barcelone dégagent les fonds nécessaires pour entrer dans les clous de la Liga.

Le président de la Liga, Javier Tebas ne fera aucun cadeau au Barça pour Lionel Messi (34 ans, 47 matchs et 38 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021).

"Tout dépend du Barça. Ils connaissent les règles à propos du contrôle économique et il n'y a pas d'exceptions. Lorsque vous devez modifier des règles, il existe certaines conditions et à ce jour, il n'y a rien de prévu pour modifier quoi que ce soit. Le Barça me dit qu'ils ont l'espoir de vendre quelqu'un ou de baisser le salaire de quelqu'un d'autre, mais jamais de modifier les règles pour que Messi reste", a indiqué le dirigeant espagnol lors du Gala de Campeones 2021.