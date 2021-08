Jordi Condom, l'humilité et la remise en question: "La semaine dernière, je me suis trompé"

Première rencontre à domicile et première victoire pour le RFC Seraing en championnat. Le T1 des Métallos revient sur cette rencontre mais aussi sur une semaine qui aura été positive à tous les niveaux.

"La semaine dernière... je me suis trompé". C'est avec ces mots que Jordi Condom a débuté sa conférence de presse, quelques minutes après la victoire de Seraing contre Malines, la première cette saison. En une semaine, qui a été positive à tous les points de vue, l'ancien T1 d'Eupen a replacé une défense à 4 qui était bien plus adaptée à la situation. Une belle remise en question personnelle, qui démontre l'humilité du Catalan.

"Avec ce changement de système, nous avons pu presser plus haut, récupérer des ballons, nous avons gagné plus de duels mais pas que". En une phrase, le technicien espagnol va alors nous démontrer toute sa philosophie, issue d'un certain club qui évolue au Nou Camp.

"Nous avons des petits joueurs, à part Marius, nous ne pouvons pas rivaliser au niveau du physique alors il faut jouer avec nos qualités: la vitesse, la technique. Je suis content d'avoir pu trouver durant les semaine la bonne solution pour gagner ce match. On savait comment Malines allait jouer, mais même quand tu le sais c'est difficile car ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. La victoire d'aujourd'hui doit nous servir d'exemple pour le futur: c'est avec cette mentalité et ce travail que nous allons gagner des matches".

Mais il n'y a pas eu que les idées du coach pour gagner le match, ce dernier insiste aussi sur les efforts fournis par le club durant les semaines précédentes. "Pour la première fois, nous nous sommes entraînés sur les nouveaux terrains, ça permet d'être tranquille de ce côté-là. Ensuite, j'ai eu mon équipe toute la semaine, cela permet de travailler. Certains joueurs nous ont rejoint deux jours avant d'aller à Courtrai, ce n'est pas facile de les intégrer comme cela".

Seraing s'adapte donc une nouvelle fois à un nouveau championnat, avec des exigences, avec une envie de grandir. "Petit à petit", comme le dit le coach.