Dominé mais tout aussi dangereux, Genk s'incline face au Shakhtar Donetsk

Ce mardi soir, Genk accueillait le Shakhtar Donetsk lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

John van den Brom pouvait compter sur les retours de Paul Onuachu et des Colombiens Jhon Lucumi et Daniel Munoz dans son onze pour cette joute européenne. En face, Roberto De Zerbi alignait son équipe type à part Marlos et Stepanenko présents sur le banc au coup d'envoi et Junior Moraes, blessé.

D'entrée de jeu, le Shakhtar aura la possession, dictera le jeu et donnera le tempo tandis que Genk restera derrière. Le premier tir cadré de la partie sera signé Tetê. Après une bonne remise de Traoré dans la surface, le Brésilien surgira pour décocher une frappe, mais celle-ci sera peu puissante et ira directement dans les gants de Vandevoordt (21e). Ce dernier repoussera en corner une frappe de Solomon quelques minutes plus tard (25e). Juste après, Genk profitera d'une reconversion offensive menée par Bongonda qui se fera faucher à l'entrée du rectangle adverse. Le N°10 bottera le coup franc, mais le ballon sera repoussé par le mur (27e).

Et contre toute attente, Genk ouvrira la marque juste avant la pause grâce à une tête d'Onuachu bien servi par Ito (39e), 1-0.

Les visiteurs entameront la seconde période comme la première, soit avec une nette possesion du ballon. Maycon décochera un tir puissant à l'entrée de la surface mais le cuir passera au-dessus de la cage de Vandevoordt (52e). Et pourtant, Onuachu aura l'opportunité de doubler la mise une minute plus tard. Servi par Munoz, le Nigérian, à deux mètres de la ligne, frappera au but mais Trubin repoussera le cuir (53e). Après un beau centre de Matviyenko, le ballon reviendra dans les pieds de Tetê mais le Brésilien placera le ballon dans le petit filet (60e).

Alors que les Ukrainiens mettaient la pression dans le rectangle limbourgeois, Munoz fauchera Pedrinho permettant aux visiteurs d'obtenir un penalty. Tetê le transformera permettant à Donetsk d'égaliser (63e), 1-1.

Les 25 dernières minutes seront bouillantes tant les deux formations pousseront pour aller inscrire ce deuxième but synonyme de victoire et monsieur Sidiropoulos n'hésitera pas à distribuer les cartons pour calmer les ardeurs de certains. Ito parviendra à s'infiltrer dans la surface pour armer un tir puissant, mais Trubin détournera le cuir (78e). Bien servi par Ismaily, Alan Patrick permettra au Shakhtar de prendre les commandes de la rencontre (81e), 1-2. Genk tentera d'arracher le partage durant les dernières minutes, en vain. Les troupes de Roberto De Zerbi s'imposent donc 1-2 à la Luminus Arena.

Pourtant dominé dans le jeu, Genk aura obtenu quasiment les occasions les plus dangereuses et a même failli doubler la mise. Mais le Shakhtar aura été plus déterminant et tranchant après la pause. Le vice-champion de Belgique devra créer l'exploit en Ukraine la semaine prochaine pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions.