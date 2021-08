Officiel : Joshua Zirkzee débarque à Anderlecht

C'est fait. Aujourd'hui, Joshua Zirkzee a paraphé son nouveau contrat avec Anderlecht. Le jeune néerlandais est prêté aux Mauves par le Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison en cours. C'est le club bruxellois qui a annoncé la nouvelle ce mardi via un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux.

Z is voor Zirkzee. From Bayern to Brussels: bienvenue, Joshua. 🇳🇱 Read more at https://t.co/PlnzoWu4o1 pic.twitter.com/krcHlfNQkq