Officiel : Lionel Messi quitte le FC Barcelone !

Malgré plusieurs semaines de négociation, Lionel Messi ne prolongera finalement pas avec le FC Barcelone. Son aventure en Catalogne s'arrête ici.

Coup de tonnerre à Barcelone ! Lionel Messi va bel et bien quitter le Barça. En effet, l'Argentin ne prolongera pas son contrat avec les Blaugranas, qui s'est achevé le 30 juin dernier, alors que les deux parties étaient en négociation depuis de longues semaines. La nouvelle a été annoncée par le club catalan via un communiqué officiel, publié ce jeudi en fin d'après-midi (voir ci-dessous).

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Le FCB a donné quelques éléments d'explication. "Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, cela ne peut se faire en raison d'obstacles financiers et structurels. En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone."

Pour rappel, Lionel Messi a rejoint le Barça en juillet 2000, en provenance des Newell's Old Boys. En plus de vingt ans passés en Catalogne, le joueur de 34 ans a marqué 672 buts et délivré 305 passes décisives en 778 matchs toutes compétitions confondues avec la tunique bleu et grenat. Une légende s'en va. Mais quelle sera sa prochaine destination ?