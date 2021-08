En une mi-temps, Genk a retourné Courtrai et signe sa première victoire

On a eu droit à un match à deux visages au Stade des Éperons d' Or.

Entre Genk qui n'a qu'un point sur six et qui a été battu en milieu de semaine contre le Shakhtar et Courtrai qui était la seule équipe a avoir signé un six sur six, les dynamiques étaient bien différentes.

Cela se sent sur ce début de rencontre puisque les hommes de Elsner sont dangereux... très dangereux. Ce sont d'ailleurs eux qui ouvrent le score via Teddy Chevalier, à la bonne place pour transformer en but une remise de la tête de Rougeaux (18', 1-1).

Après la pause, et une possible soufflante de Van Den Brom dans le vestiaire, la physionomie de la rencontre change. Genk joue plus haut, a des occasions et grandit. Sur un corner, Paul Onuachu trouve l'ouverture et égalise (52', 1-1). Dans la foulée, c'est Thorstvedt qui trouve la barre. Courtrai a de plus en plus de mal dans cette rencontre. Onuachu, Bongonda, Trésor: tous essaient de forcer le coffre fort courtraisien, sans succès.

Dans les arrêts de jeu, un nouveau corner de Trésor trouve Munoz qui profite d'une mauvaise sortie d'Ilic (90+3, 1-2). Genk remporte dons sa première victoire de la saison, après un nul et une défaite. Une bonne nouvelle pour les Limbourgeois avant de tenter l'exploit au Shaktar cette semaine.