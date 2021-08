La pluie n'a pas perturbé l'Union : "Il fallait rester concentré"

Comme face au Cercle, le Beerschot a vu la pluie s'abattre drue sur la pelouse du Kiel au point de devoir rentrer au vestiaire. Pas de report du match cependant, et l'Union, qui menait largement, ne s'est pas laissée déconcentrer.

Les joueurs du Beerschot ont eu droit à une pluie de sifflets en plus de la pluie qui s'abattait sur la pelouse et a forcé Mr Boterberg à renvoyer tout le monde quelques minutes au vestiaire. Il faut dire que l'heure de jeu n'était même pas atteinte et que l'Union menait déjà 0-3. "Dès que nous sommes arrivés au vestiaire, j'ai dit à mes joueurs de rester concentrés", affirme Felice Mazzù, qui avait déjà vécu un scénario comparable avec Genk.

"Nous avions également trois buts d'avance à Saint-Trond", se rappelle Mazzù. "Le match avait interrompu, dans d'autres circonstances. J'avais donc une mauvaise expérience et je tire mon chapeau à mes joueurs pour être restés concentrés. Avoir gardé le zéro derrière montre aussi leur sérieux".