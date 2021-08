Marcelo Bielsa annonce sa prolongation à Leeds United

Marcelo Bielsa (66 ans), qui dirige Leeds depuis 2018, y a obtenu de brillants résultats, ramenant le club en Premier League et en faisant l'une des équipes-frisson de la saison passée. L'Argentin, connu pour son instabilité quand il s'agit de prolonger ses contrats, semble avoir trouvé la sérénité à Leeds United, puisqu'il a annoncé ce jeudi en conférence de presse qu'il avait trouvé un accord avec le club pour une extension de contrat d'un an.

Bielsa a ainsi déclaré que sa situation contractuelle était désormais "résolue". Leeds United se déplace ce samedi à Manchester United pour l'entame de la saison 2021-2022 de Premier League (13h30).

