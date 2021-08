Le FC Liège voit son entrée en lice en Coupe de Belgique reportée de quelques jours

Le FC Liège devait commencer son parcours en Coupe de Belgique le 15 août prochain. Le match sera finalement disputé mercredi.

Les Sang & Marine ont communiqué ce jeudi que suite à une décision des autorités communales et policières de Sambreville, la rencontre prévue ce 15 août entre Tamines et le FC Liège avait été reportée au mercredi 18 août, à 19h. Seuls 160 supporters liégeois seront acceptés, et le déplacement ne pourra se faire qu'en combicar. Il s'agit là d'un nouveau rebondissement, puisque le match devait initialement se dérouler à Rocourt et non pas à Tamines.