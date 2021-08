Arsenal prêt à sacrifier Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette

Dès son premier match de Premier League vendredi soir, le club londonien s'est incliné contre le promu Brentford (0-2). Rien ne va plus chez les Gunners qui doivent encore se renforcer.

Après avoir cassé sa tirelire pour Ben White (60 millions d'euros), Arsenal manque cruellement de ressources et le mercato peine à s’emballer. Les Gunners songeraient ainsi à sacrifier Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) pour dégager des liquidités, selon les informations du journal The Times.

L’entraîneur Mikel Arteta songe serait déçu du rendement du Gabonais, peu efficace durant la campagne de préparation et absent face à Brentford pour blessure. Le quotidien cite aussi Alexandre Lacazette (30 ans) parmi les éléments concernés par un possible départ. Le contrat du Français se finit dans maintenant moins d’un an.