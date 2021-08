Jean Butez: "On est tous contents de voir arriver Radja Nainggolan"

Le nom du Ninja était déjà sur toutes les lèvres, vendredi soir, dans les coulisses du Stade du Pays de Charleroi.

L'Antwerp a dû se contenter d'un partage sur la pelouse du Sporting de Charleroi, mais le résultat de la rencontre n'était pas le seul sujet de discussions à l'issue de la partie. Car l'info de la fin de semaine, c'est l'arrivée de Radja Nainggolan, dont le transfert sera officialisé sous peu.

Une actualité que Brian Priske n'a pas souhaité commenter. "Je suis très content qu'il nous rejoigne évidemment, mais pour le moment je suis concentré sur le match que nous venons de jouer", a simplement répondu le coach de l'Antwerp.

Jean Butez, lui, n'a pas caché son enthousiasme au micro d'Eleven. "C'est très chouette pour nous. C'est une forte tête en plus dans le vestiaire et sur le terrain et ça va nous faire du bien. Il va être important et ce sera précieux de l'avoir dans le milieu de terrain. On est tous très contents de son arrivée!"