🎥 Europa League : catastrophe pour l'Antwerp qui devra batailler au retour

L'Antwerp avait pourtant bien débuté la partie, avant de sombrer.

Omonia Nicosie - Antwerp

Le départ était idéal pour le Matricule 1, mis en orbite par Manuel Benson (26e) sur un service de Balikwisha.

Mais l'Antwerp s'écroulait ensuite, concédant trois buts des oeuvres du jeune talent de 18 ans Loizos Loizou (43e, 55e) et Kakoullis (48e) qui profitaient à merveille des erreurs belges. Vers l'heure de jeu, Koji Miyoshi (62e) pensait alors remettre l'Antwerp dans le coup au terme de son très bel effort. Mais un penalty transformé par Atiemwen (84e) enfonçait le clou.

La montée au jeu de Radja Nainggolan (60e) n'y changeait rien, l'Antwerp aura fort à faire au retour s'il espère atteindre les groupes de la Ligue Europa.

Randers - Galatasaray

Christian Luyindama (titulaire) et Galatasaray pensaient prendre une belle option sur la victoire après le but de Kerem Aktürkoglu (26e). C'était avant que Lauenborg (54e) n'égalise peu après le repos pour les Randers, qui lançaient Jakob Ankersen (ex-Zulte Waregem) dans la bataille. Mais plus aucun but ne sera marqué entre Danois et Turcs, qui se retrouveront dans une semaine à Istanbul.

Slavia Prague - Legia Varsovie

Mahir Emreli (20e) et Josip Juranovińá (37e) sont les buteurs du côté du Champion de Pologne, mais c'était sans compter sur la tenacité du Slavia Prague de Nicolae Stanciu (titulaire), où Alexander Bah (33e) et Lukas Masopust (juste avant le repos) gardaient les Tchèques dans le coup. Les deux formations partagent finalement la mise, avant le retour prévu à Varsovie.