19 ans après, Venise s'apprête à retrouver la Serie A : "Nous voulons rendre le club aussi célèbre que la ville"

Imprégnée d'histoire, de culture et de renommée mondiale, Venise n'est généralement pas associée à son club de football.

Après plusieurs faillites et rétrogradations, le Venezia FC renaît (à nouveau) de ses cendres et retrouve la Serie A après une longue absence de 19 ans. La saison dernière, le club avait dû passer par les barrages pour valider sa promotion vers l'élite au détriment de Cittadella, lors d'une finale héroïque.

Les scènes de liesse qui avaient suivi, montraient une belle communion entre supporters et joueurs qui défilaient en bateau dans les canaux de la ville : "C'est la façon dont le club a toujours célébré", a déclaré le directeur technique de Venezia Paolo Poggi à BBC Sport. "Voir la fierté dans les yeux de tout le monde et partager ce moment avec tous les supporters sur les ponts de la ville, pour moi c'était un rêve devenu réalité."

"Nous avons perdu une génération entière de supporters, ainsi que l'âme du club en quelque sorte à cause des nombreux problèmes rencontrés, sans oublier le Covid. Heureusement, nous sommes toujours là", poursuit Poggi, qui a débuté et terminé sa carrière de joueur dans le club de sa ville natale avant de prendre ses fonctions actuelles.

Le club aspire désormais à un avenir plus sûr. Il souhaite s'installer pour longtemps en Serie A, et à l'ambition d'être connu au niveau mondial. Et pour cela, le Venezia FC possède quelques bons arguments : "Nous jouons dans le deuxième plus vieux stade d'Italie, sur une île, c'est quelque chose d'unique au monde et nous voulons rendre le club aussi célèbre que la ville. La promenade jusqu'au stade est unique lorsque vous venez voir un match ici, cela mérite d'être vu et vécu", poursuit Poggi.

Sa modeste capacité de 7 400 places en fera de loin le plus petit de Serie A, mais le stade Pier Luigi Penzo est situé au bord de l'île principale, à près d'1km de l'emblématique Piazza San Marco et est entouré d'eau sur deux côtés.

La formation du Belge Daan Heymans (ex-Lommel et Waaslad-Beveren) et de l'ancien Brugeois David Okereke débutera la saison par... trois déplacements de suite (Naples, Udinese et Empoli) pour raison de rénovations, avant de retrouver la Serie A à domicile pour la première fois le 19 septembre contre Spezia.

Heymans était d'ailleurs titulaire et a joué toute la rencontre, lors de la qualification en Coppa Italia face à Frosinone.