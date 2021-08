Conference League : La Gantoise trébuche en Pologne, Eden Shamir (ex-Standard) offre la victoire au Maccabi

Gand s'est incliné douloureusement en Pologne contre le Rakow Czestochowa.

La Gantoise - Rakow Czestochowa

Malgré la possession et les occasions, les Buffalos repartent bredouille de Bielsko-Biała où Andrzej Niewulis (64e) a inscrit l'unique but des locaux. Alors que la première mi-temps est à oublier pour les Belges, avec un raté de Tissoudali, les Buffalos ont montré un meilleur visage après le repos. Mais ni Vadis Odjidja, ni Tissoudali, ne sont parvenus à ouvrir le score alors que le défenseur central Andrzej Niewulis, auteur de l'unique but, a donc offert la victoire aux siens. La Gantoise a encore du pain sur la planche, et l'a encore montré. Il faudra un gros effort des Buffalos s'ils veulent jouer en Coupe d'europe cette saison.

Zure nederlaag. Volgende donderdag alles geven met jullie steun! De wedstrijd is dan ook gratis voor abonnees #COBW #rczgnt #UECL 🔵⚪ pic.twitter.com/cULLHFvsyY — KAA Gent (@KAAGent) August 19, 2021

Shakhter Karagandy - Maccabi Tel Aviv

Tout s'est joué en fin de match au Kazakhstan, où Idris Umaev (73e) ouvrait le score pour le Shakhter, avant que Rikan (75e) n'égalise, puis que l'ancien joueur du Standard Eden Shamir (77e) n'offre une victoire précieuse aux visiteurs.

Flora - Shamrock Rovers

Pluie de buts à Tallinn où Zenjov (13e) puis Miller (27e) mettaient le Flora en position confortable. Burke (44e) relançait les Irlandais avant la pause. En fin de match, l'ancien joueur du Beerschot Rauno Sappinen (76e) plantait le troisième mais Scales (86e) gardait les Rovers dans le match. Finalement, le doublé de Miller (87e) tuait tout suspense.

Qarabag - Aberdeen

Un but de Jaime Romero (30e) permet aux Azeris de venir à bout d'Aberdeen et de l'Anversois Funso Ojo (titulaire).

KuPS - Union Berlin

Un doublé de l'ancien Gantois et Hurlu Taiwo Awoniyi (6e et 31e), un but de Max Kruse (29e) et de Voglsammer dans les arrêts de jeu permettent aux Allemands d'aborder sereinement la manche retour à Berlin.