"Ciske" a assuré, "The Kid" a rassuré

Gagnant-gagnant : alors que Francis Amuzu a remplacé Yari Verschaeren dans le onze de base du RSCA, les deux hommes ont été décisifs dans une rencontre spectaculaire.

Voilà plusieurs semaines qu'on le dit : Francis Amuzu est en progrès, lui qui a longtemps péché par manque d'efficacité mais surtout par mauvais choix dans les 20 derniers mètres. Sa montée au jeu au Cercle de Bruges n'avait pas été récompensée d'un but, mais elle l'a été d'une titularisation ce jeudi pour un match crucial.

Soyons clairs : il y a eu du déchet dans le jeu de "Ciske", comme il est surnommé à Anderlecht - et à ce stade, les chances sont grandes pour que ce défaut le caractérise pour de bon. Mais il y a surtout eu de l'activité et, enfin, de bons choix et de l'efficacité. Présent (de la tête!) sur le premier but, il est ensuite à l'assist sur le second, et la réaction de ses équipiers ne trompe pas - plutôt que de féliciter le doublé de Benito Raman, tous ont été entourer Amuzu. À raison.

"The Kid" répond avec les pieds

Yari Verschaeren, de son côté, rongeait son frein sur le banc. Pas surprenant au vu de ses dernières semaines en demi-teinte. Mais "The Kid" a semblé galvanisé par ce public anderlechtois qui l'aime tant : son entrée a été le décapsuleur nécessaire pour éviter la catastrophe. Verschaeren a répondu avec les pieds, d'une frappe sèche, et prouvé qu'il avait l'état d'esprit que Kompany espérait probablement voir en lui. Un changement gagnant-gagnant, donc.