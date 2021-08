🎥 Premier match et premier triplé pour Jérémy Perbet avec Liège : "C'est plus que positif"

L'attaquant français disputait ses premières minutes sous son nouveau maillot.

Le RFC Liège a décroché sa qualification pour le quatrième tour de la Coupe de Belgique ce mercredi soir. Les Sang et Marine ont dominé le RJS Tamines 1-5 avec un triplé de Jérémy Perbet pour son premier match.

"Ce soir, ce qu'on venait chercher c'est la qualification. C'est sûr que pour un attaquant c'est toujours important ce premier match et ce premier but. J'ai réussi à en mettre trois ce soir grâce à mes partenaires. C'était presque facile de marquer donc je les remercie. Ce soir tout est positif. Le but qu'on prend est peut-être le point négatif mais la qualification est logique", confie l'attaquant français au micro du club.

"Ils ont joué avec leurs armes et avec de longs ballons. On savait que si on ne marquait pas rapidement, ça pouvait devenir compliqué. Marquer après 30 min et enchaîner avec le deuxième, ça nous a mis en confiance. Dans l'ensemble, c'est plus que positif."