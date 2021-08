Premier League : Leandro Trossard et Brighton, nouveaux dauphins de Liverpool

Deux matchs, deux victoires pour Brighton. Ce samedi, en fin d'après-midi, les Seagulls se sont imposés à domicile face à Watford. La formation à la tunique bleue a ainsi remporté son deuxième match consécutif en Premier League.

Les hommes de Graham Potter ont fait la différence en première période. Shane Duffy a ouvert le score à la 10ème minute de jeu, avant que Neal Maupay n'inscrive le but du break juste avant la mi-temps (41ème). Score final : 2-0. Ce succès porte Brighton à la seconde place du classement, à égalité de points (6) avec Liverpool.

