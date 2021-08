Nouveau partage pour le RWDM, premier point de la saison pour Virton

Les Gaumais ont souffert, mais ils tiennent leur premier point de la saison.

Duel entre deux équipes aux courbes opposées, vendredi soir, au Stade Edmond Machtens de Molenbeek. D'un côté, le RWDM qui a réussi son début de saison avec un intéressant quatre sur six, de l'autre, Virton, battu lors de ses deux premiers matchs de championnat et déjà éliminé en Coupe de Belgique.

Et pourtant, ce sont les Gaumais qui ont le mieux entamé la rencontre, se ménageant les plus belles opportunités dans la première demi-heure. Mais le RWDM est petit à petit entré dans le match et il a fallu un excellent Anthony Sadin pour priver les Bruxellois du but d'ouverture.

Vigilant jusque dans les arrêts de jeu, le portier de 32 ans, passé du RWDM à Virton cet été, permet à l'Excelsior d'engranger son premier point de la saison (0-0). Avec cinq unités, le RWDM prend provisoirement la tête de la série, devant Deinze, le Lierse et Westerlo (4 points).