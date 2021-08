Premier League : pour le retour de Castagne, Leicester s'impose à Norwich, Benteke et Palace accrochent le nul

Quatre Belges étaient en action sur les terrains de Premier League cette après-midi.

Timothy Castagne a effectué son grand retour sur les terrains après s'être occasionné de multiples fractures au niveau de la pommette lors de la rencontre contre la Russie à l'Euro. Monté à la 11e minute à la place de Ricardo Pereira, blessé, le latéral droit a participé à la victoire des siens 1-2 du côté de Norwich.

Vardy avait ouvert le score à la 8e minute avant que Pukki n'égalise sur penalty peu avant la mi-temps. En seconde période, Tielemans et ses coéquipiers ont souffert face à la pression des Canaries mais ont finalement émergé en fin de rencontre grâce à un but d'Albrighton. A noter que Dennis Praet est resté sur le banc durant toute la rencontre.

Un derby de Londres animé

Au London Stadium, West Ham recevait le Crystal Palace de Christian Benteke qui a joué les 90 minutes de la rencontre. Fornals s'est chargé d'ouvrir le score pour les Hammers avant que le jeune Gallagher n'égalise pour Palace en seconde période. Peu avant la 70e minute, Antonio remettait West Ham aux commandes mais c'était sans compter sur le jeune Gallagher qui inscrivait peu après son deuxième but de la rencontre. Score final : 2-2.

De son côté, et malgré une bonne prestation, Leandro Trossard s'est incliné avec Brighton 0-2 face à Everton. Les Toffees se sont montrés plus précis devant le but. Gray et Calvert-Lewin sont les deux buteurs de la rencontre.

Les autres résultats de l'après-midi en Premier League :

Aston Villa 1-1 Brentford

Newcastle 2-2 Southampton