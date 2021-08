Hein Vanhaezebrouck : "Bruges a une longueur d'avance qui ne cesse de croître"

Jeudi, La Gantoise a fait le boulot en se qualifiant de manière convaincante pour la phase de groupe de la Conference League.

Après la qualification arrachée jeudi en Coupe d'Europe, un choc attend les Buffalos face au Club de Bruges qui se déplace à la Ghelamco Arena.

Hein Vanhaezebrouck a profité de la conférence de presse pour présenter les Blauw & Zwart comme le grand favori de la saison : "Dans le passé, Anderlecht et le Club étaient les favoris absolus. Le Standard les a rejoints aux alentours de 2010. Mais ce n'est plus le cas, tout comme Anderlecht. La Gantoise s'est hissée pendant un petit temps, mais cela reste très loin de Bruges. Genk a remporté des titres, mais a également terminé septième ou huitième, alors que Bruges était constamment dans le top 3. Ils sont loin devant sur plusieurs plans. Si vous comparez les budgets qu'ils sont capable de dépenser, les transferts qu'ils peuvent effectuer... Les autres clubs ne peuvent que regarder", a déclaré l'entraîneur Gantois.

La question est de savoir si la domination Blauw & Zwart peut être stoppée : "Tout le monde veut voir s'ils pourront remporter six, sept titres d'affilée. À Bruges, c'est ce qu'ils visent. Le club a une longueur d'avance qui ne cesse de croître grâce à l'argent de la Ligue des champions. Et s'ils se construisent un nouveau stade, alors la différence sera encore plus grande. A notre niveau, ce que nous pouvons faire pour les arrêter c'est nous assurer qu'ils ne soient pas champions et qu'ils n'atteignent pas la phase de groupe en Ligue des Champions."