Victoire de prestige et la tête du championnat pour Koen Casteels et Wolfsburg

Un seul Belge sur la pelouse et une belle victoire pour les Loups.

Wolfsburg, avec Koen Casteels dans les buts et Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx sur le banc, recevait le vice-champion en titre ce dimanche soir. Et les Loups ont confirmé leur excellent début de saison contre Leipzig.

Un seul but, des œuvres de Jérôme Roussillon, permet à Wolfsburg d'empocher les trois points de la victoire (1-0). Koen Casteels valide sa deuxième clean sheet de la saison. Troisième succès en trois matchs pour Wolfsburg qui s'empare de la tête de la Bundesliga, devant Leverkusen, le Bayern et Fribourg.