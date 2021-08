Retour au Danemark pour Mustapha Bundu?

Le Sierra Leonais devrait quitter Anderlecht avant la fin du mercato.

Il reste quelques heures à Mustapha Bundu pour se trouver un nouveau port d'attache et c'est visiblement en bonne voie. Selon Het Laatste Nieuws, le Sporting d'Anderlecht et le club danois d'Aarhus GF sont en négociations pour un prêt d'un an.

Arrivé l'été dernier, Mustapha Bundu pourrait donc retrouver le championnat danois et un club qu'il connaît bien: c'est à Aarhus qu'il évoluait avant de signer à Anderlecht. Il avait aussi été prêté à Copenhague en deuxième partie de saison 2020-2021.