"Une aventure incroyable" : la Juventus dit au revoir à Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et la Juventus, c'est terminé. après trois années passées dans la Botte, le Portugais va retourner à ses anciennes amours puisqu'il a signé un contrat du côté de Manchester United.

Dans un communiqué, la Vieille Dame a tenu à remercier CR7 : "Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Juve à inscrire 100 buts en trois saisons en plus de remporter deux Scudetti, une Coupe d'Italie et deux Supercoupes d'Italie. Les moments inoubliables vécus ensemble ont été nombreux. [...] Aujourd'hui, et après trois ans, cette belle histoire se termine, mais l'aventure fut incroyable."