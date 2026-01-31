Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Pas premier choix de Michael Carrick à Manchester United, Joshua Zirkzee a cependant décidé de rester au club.

La saison de Joshua Zirkzee (24 ans) est compliquée : s'il a disputé 14 matchs de Premier League (2 buts), l'attaquant néerlandais n'a été titularisé que quatre fois et reste un joueur de rotation d'effectif. Sa situation ne devrait pas changer sous Michael Carrick, qui a récemment pris les manettes des Red Devils.

Mais alors qu'un transfert était évoqué durant tout ce mercato hivernal, Zirkzee aurait finalement décidé de rester à Manchester United jusqu'en fin de saison et de se battre pour sa place. C'est ce que rapporte le Sun

Zirkzee ne part pas : une croix sur la Coupe du Monde ? 

Zirkzee était surtout cité en Italie, où il a brillé sous les couleurs du FC Bologne. Un transfert potentiel à l'AS Rome était évoqué, mais des clubs comme le Torino étaient également cités. Il n'en sera finalement rien.

Pour Joshua Zirkzee, c'est un pari risqué à quelques mois de la Coupe du Monde. L'ancien attaquant du RSC Anderlecht compte 6 caps, mais n'a pas été appelé une seule fois en 2025 en raison de son manque de temps de jeu à Manchester United. 

Une valeur marchande en chute libre sur Transfermarkt 


Joshua Zirkzee avait quitté Bologne en juillet 2024, les Red Devils déboursant plus de 42 millions d'euros pour s'offrir ses services. Il était alors évalué à 50 millions d'euros par Transfermarkt ; désormais, il n'en vaudrait plus que 25. 

