Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Le coach de l'Antwerp, Joseph Oosting, perd l'un de ses assistants. Robert Molenaar, au club depuis l'été dernier, s'en va.

Arrivé l'été dernier en tant qu'entraîneur adjoint de Stef Wils, Robert Molenaar (56 ans) est resté à l'Antwerp à la suite du licenciement de ce dernier et a intégré le staff du nouvel entraîneur du Great Old, Joseph Oosting.

Mais le Nieuwsblad nous apprend ce samedi matin que Molenaar va finalement quitter le club. Après 6 mois au Bosuil, le Néerlandais s'en va, lui qui était encore sous contrat jusqu'en juin 2027 à l'Antwerp.

Robert Molenaar arrivait à l'époque de Schalke 04, où il avait travaillé durant une saison. Avant cela, il avait été entraîneur principal du NAC Breda, d'Almere City, de Volendam ou encore du Roda JC.

Joseph Oosting pourrait bien ne pas remplacer Molenaar : l'entraîneur de l'Antwerp dispose encore, avec Nicky Hofs et Faris Haroun (qui avait brièvement assuré l'intérim), de deux entraîneurs adjoints sur le banc.



L'Antwerp se déplace ce samedi (16h) du côté du Cercle de Bruges. Le Great Old reste sur deux défaites d'affilée et doit donc se reprendre s'il veut rester dans la course au top 6.