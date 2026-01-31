🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Cercle de Bruges joue en ce moment contre l'Antwerp. Les Groen en Zwart sont en infériorité numérique depuis la dixième minute de jeu.

Le match n'avait pas encore commencé depuis dix minutes que sur l'un des premiers longs ballons de l'Antwerp, la défense du Cercle de Bruges a paniqué. Cela a débouché sur une mésentente entre Christiaan Ravych et Warleson.

Le jeune défenseur n'a pas senti son gardien arriver : sa passe en retrait de la tête bien appuyée a donc failli le lober. En bon gardien qu'il est, Warleson a eu le réflexe pour détourner le ballon. Problème : il n'était plus dans son rectangle.

L'Antwerp n'en demandait pas tant

Le portier brésilien a tout de suite réalisé que son intervention lui coûterait l'exclusion. Prostré sur la pelouse du Jan Breydelstadion, il n'a pas été surpris de la sanction.

Cela a permis à Maxime Delanghe (qui n'avait plus joué depuis cinq matchs) de faire son retour entre les perches. Mais la carte rouge était évidemment une bien mauvaise affaire pour le Cercle, qui a d'ailleurs payé son infériorité numérique en encaissant le 0-1 juste avant la mi-temps.

Lire aussi… Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Tout ça pour un long ballon joué de manière un peu désespérée vers Vincent Janssen, loin d'être l'attaquant le plus rapide de la compétition. Mais si le Cercle connaît une saison aussi galère, c'est aussi pour ce genre de cafouillage.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Cercle de Bruges - Antwerp maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Cercle de Bruges
Warleson

Plus de news

🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

16:30
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Canak - Zirkzee - Ngonge - Pau

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Canak - Zirkzee - Ngonge - Pau

15:30
Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

16:00
Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

15:00
Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

15:30
Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
1
La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus Réaction

La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus

12:40
Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

13:00
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

11:30
3
Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

11:00
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

06:40
2
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

23:22
Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

22:43
Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

21:40
Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

21:20
Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

22:00
C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

21:20
Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

20:30
Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

21:00
L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved