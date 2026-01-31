🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

Le Cercle de Bruges joue en ce moment contre l'Antwerp. Les Groen en Zwart sont en infériorité numérique depuis la dixième minute de jeu.

Le match n'avait pas encore commencé depuis dix minutes que sur l'un des premiers longs ballons de l'Antwerp, la défense du Cercle de Bruges a paniqué. Cela a débouché sur une mésentente entre Christiaan Ravych et Warleson.

Le jeune défenseur n'a pas senti son gardien arriver : sa passe en retrait de la tête bien appuyée a donc failli le lober. En bon gardien qu'il est, Warleson a eu le réflexe pour détourner le ballon. Problème : il n'était plus dans son rectangle.

🟥 | Warleson est exclu après avoir touché le ballon de la main hors de sa surface ! 🧤❌ #CERANT



L'Antwerp n'en demandait pas tant

Le portier brésilien a tout de suite réalisé que son intervention lui coûterait l'exclusion. Prostré sur la pelouse du Jan Breydelstadion, il n'a pas été surpris de la sanction.

Cela a permis à Maxime Delanghe (qui n'avait plus joué depuis cinq matchs) de faire son retour entre les perches. Mais la carte rouge était évidemment une bien mauvaise affaire pour le Cercle, qui a d'ailleurs payé son infériorité numérique en encaissant le 0-1 juste avant la mi-temps.



Tout ça pour un long ballon joué de manière un peu désespérée vers Vincent Janssen, loin d'être l'attaquant le plus rapide de la compétition. Mais si le Cercle connaît une saison aussi galère, c'est aussi pour ce genre de cafouillage.