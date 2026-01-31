Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone
Photo: © photonews

Ce sera l'Atlético de Madrid pour le Club de Bruges en barrages de la Ligue des Champions. En conférence de presse, l'entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, a reconnu qu'il s'attendait à un match difficile.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à sa large victoire face à l’Olympique de Marseille, le Club de Bruges connaît désormais son prochain adversaire : l’Atlético de Madrid.

Les Colchoneros se déplaceront au Jan Breydel le 18 février prochain pour la manche aller, avant un match retour programmé six jours plus tard dans la capitale espagnole.

Quel est l'avis de Diego Simeone sur le Club de Bruges ?

Interrogé en conférence de presse à propos de ce tirage au sort, Diego Simeone a tenu à mettre en garde son équipe tout en soulignant les qualités brugeoises. L’entraîneur argentin reste néanmoins convaincu que son groupe dispose des armes nécessaires pour éliminer les Blauw & Zwart.

"Ça va être difficile. Nous connaissons déjà leurs points forts et le niveau de leurs joueurs. Ils sont un peu plus forts à domicile, avec un public capable de les pousser dans les moments importants."


"Ils ont beaucoup de vitesse et de jeunes joueurs. Ce sera un match difficile pour nous, mais nous pensons avoir les qualités pour faire mal à ce Club de Bruges", a déclaré Diego Simeone.

