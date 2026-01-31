Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

L'OM arrivait en déplacement au Paris FC encore traumatisé par l'élimination en Ligue des Champions, mais paraissait bien parti pour rebondir avec une victoire. Mais les Phocéens se sont faits rejoindre dans les derniers instants...

Décidément, quelle semaine pour l'Olympique de Marseille. Mercredi, après avoir été lourdement battu par le Club de Bruges (3-0), l'OM a été éliminé de la phase de ligue dans les tous derniers instants du match... entre Benfica et le Real Madrid (4-2), un but du gardien lisboète faisant la différence à la 90e+8.

Encore marqués par ce résultat, les Phocéens se rendaient au Paris FC ce samedi. Roberto De Zerbi, qu'on annonçait démissionnaire, avait calmé le jeu en conférence de presse, assurant qu'il était encore bel et bien l'entraîneur de l'OM.

L'OM perd deux points précieux

Mais alors que Marseille semblait se diriger vers une victoire tranquille à Paris, menant encore de deux buts jusqu'à dix minutes de la fin du temps règlementaire, tout va basculer en fin de rencontre. Jonathan Ikoné fera 1-2... et un but en toute dernière minute sur penalty signé Kebbal (90e+4) privera l'OM de la victoire.

Deux précieux points perdus, donc, ce qui peut permettre à Lyon de revenir à hauteur du podium et au PSG, deuxième, de prendre 9 points d'avance en cas de victoire. Dans une semaine, l'OM revient à Paris... cette fois pour y dévier le PSG. Un Classico sous tension.

Avant cela, il y aura toutefois une opportunité pour Marseille de se remettre en confiance avec la réception, mardi, du Stade Rennais. Ce sera en 8e de finale de la Coupe de France.