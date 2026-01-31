Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'OM arrivait en déplacement au Paris FC encore traumatisé par l'élimination en Ligue des Champions, mais paraissait bien parti pour rebondir avec une victoire. Mais les Phocéens se sont faits rejoindre dans les derniers instants...

Décidément, quelle semaine pour l'Olympique de Marseille. Mercredi, après avoir été lourdement battu par le Club de Bruges (3-0), l'OM a été éliminé de la phase de ligue dans les tous derniers instants du match... entre Benfica et le Real Madrid (4-2), un but du gardien lisboète faisant la différence à la 90e+8.

Encore marqués par ce résultat, les Phocéens se rendaient au Paris FC ce samedi. Roberto De Zerbi, qu'on annonçait démissionnaire, avait calmé le jeu en conférence de presse, assurant qu'il était encore bel et bien l'entraîneur de l'OM. 

L'OM perd deux points précieux 

Mais alors que Marseille semblait se diriger vers une victoire tranquille à Paris, menant encore de deux buts jusqu'à dix minutes de la fin du temps règlementaire, tout va basculer en fin de rencontre. Jonathan Ikoné fera 1-2... et un but en toute dernière minute sur penalty signé Kebbal (90e+4) privera l'OM de la victoire.

Deux précieux points perdus, donc, ce qui peut permettre à Lyon de revenir à hauteur du podium et au PSG, deuxième, de prendre 9 points d'avance en cas de victoire. Dans une semaine, l'OM revient à Paris... cette fois pour y dévier le PSG. Un Classico sous tension.

Lire aussi… Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond
Avant cela, il y aura toutefois une opportunité pour Marseille de se remettre en confiance avec la réception, mardi, du Stade Rennais. Ce sera en 8e de finale de la Coupe de France. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Marseille

Plus de news

LIVE : Beaucoup d'espaces entre STVV et Charleroi (0-0) Live

LIVE : Beaucoup d'espaces entre STVV et Charleroi (0-0)

21:00
Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

21:00
Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

20:34
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

19:40
L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

18:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Andreou - Canak - Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Andreou - Canak - Zirkzee

18:20
Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

19:20
La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

18:20
🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

19:00
Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

17:40
Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

18:00
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
3
Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

17:20
Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

15:00
🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

17:00
🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

16:30
Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

16:00
Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

15:30
Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus Réaction

La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus

12:40
Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

13:00
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

11:30
3
Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

11:00
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved