Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Flavio Da Silva, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, va déjà quitter le RFC Liège. Il ne joue plus en 2026.

Arrivé en 2024, Flavio Da Silva (24 ans) était un élément offensif important du RFC Liège la saison passée, inscrivant 7 buts et délivrant 3 passes décisives en 24 matchs de Challenger Pro League. Mais c'est plus compliqué cette saison pour le Français.

En 11 rencontres, Da Silva n'a pas réussi à être décisif en championnat. Pire : titulaire en début de saison, il ne décolle plus du banc depuis septembre, avec seulement deux apparitions qui datent déjà de décembre dernier.

Flavio Da Silva retourne en France

Ce samedi, Flavio Da Silva ne sera même pas sur la feuille de match du FC Liège. Pour une raison simple : le milieu offensif quitte les Sang & Marine dès cet hiver, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

C'est ce que nous apprend La Dernière Heure, qui précise que le joueur formé à l'ESTAC Troyes et au Racing Lens devrait retourner en France.



Flavio Da Silva avait rejoint la Belgique en 2023, signant d'abord au Zébra Elites où il a disputé 30 matchs (8 buts). Brièvement intégré au noyau A du Sporting Charleroi, il n'y obtiendra pas de temps de jeu et rejoint le RWDM à l'été 2024.