On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

Jérémy Doku a encore été décisif pour Manchester City, mais il a dû sortir prématurément lors du match de Ligue des champions contre Galatasaray en raison d'une blessure. On en sait désormais davantage sur sa blessure.

Jérémy Doku avait dû céder sa place en première mi-temps de la rencontre de Champions League entre Manchester City et Galatasaray. L'ailier latéral avait eu le temps de déliver deux passes décisives, avant de devoir quitter le terrain en raison d'une blessure.

Manchester City n'avait pas encore communiqué au sujet de cette blessure, Pep Guardiola se contentant de dire que le Belge serait probablement absent ce weekend. Désormais, c'est son adjoint Pepijn Lijnders qui a a évoqué la blessure du Diable Rouge via les canaux officiels du club.

Jérémy Doku absent une quinzaine de jours ?

" Je dois avant tout féliciter Jérémy pour la façon dont il a joué", commence Lijnders. " Une grande équipe se définit par la qualité individuelle de nos attaquants (...) sa passe pour Erling Haaland était magnifique".

Par la suite, l'adjoint néerlandais de Manchester City a donné une mise à jour sur la blessure du joueur, qui ne paraissait pas trop grave à première vue (Doku avait pu quitter la pelouse sans aide). " Dommage qu'il ait dû sortir, et cela ressemble à sa blessure précédente", explique Lijnders.



"À l'époque, c'était sur le côté; maintenant, c'est plus central. Cela avait duré 18 jours à l'époque. Je pense que cette fois ce sera un peu plus court, Jérémy est un joueur solide", conclut-il avec optimisme. Une quinzaine de jours d'absence semble donc au programme.