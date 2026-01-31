L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

La département arbitral a désigné Erik Lambrechts pour diriger le Clasico entre le Standard et Anderlecht. Une désignation passé au crible par les anciens arbitres que sont Guy Goethals et Marcel Javaux.

Erik Lambrechts a déjà une certaine expérience des ambiances électriques. Il a d'ailleurs déjà sifflé deux Clasicos, dont celui d'avril 2019 qui avait été temporairement interrompu par des projectiles. L'ancien arbitre Stéphane Bréda souligne que le désigner pour le match de demain après-midi est le bon choix. "Il a toutes les cartes pour s'en sortir. Et puis, que ce soit lui ou un autre, tout le monde peut faire une erreur, même le meilleur du monde", estime-t-il dans Sudinfo.

Malgré les dernières années difficiles, la ferveur est toujours au rendez-vous pour la rencontre : "Il est vrai que le label Clasico est une affaire d'autrefois, car le niveau actuel des deux équipes est assez faible. Mais tout le monde veut se faire respecter et être au niveau", estime Marcel Javaux.

Sclessin ne lui fera pas de cadeau

De son côté, Guy Goethals compare toute la préparation que recquiert une telle rencontre aujourd'hui par rapport à son époque : "L'arbitrage est de plus en plus remis en cause, et la technologie n'a pas aidé le débat. Pour un Clasico, il faut connaître le contexte, savoir comment les équipes jouent et utiliser les données à disposition".

Le public jouera forcément un rôle. "Sclessin peut être le meilleur public de Belgique... mais aussi le pire", lance Javaux. Goethals d'ajouter : "Pour un Clasico, il faut être mentalement fort et ne pas se laisser influencer par une ambiance hostile. Chaque arbitre a un niveau d'acceptation différent vis-à-vis des supporters".

Erik Lambrechts apparaît plus que jamais comme un arbitre d'avenir, y compris sur la scène européenne : "Il a ce potentiel, peut-être pour la Coupe du Monde 2026, même si c'est peut-être un peu trop tôt. Pour l'Euro 2028, il aura sa chance", s'enthousiame Marcel Javaux.