L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La département arbitral a désigné Erik Lambrechts pour diriger le Clasico entre le Standard et Anderlecht. Une désignation passé au crible par les anciens arbitres que sont Guy Goethals et Marcel Javaux.

Erik Lambrechts a déjà une certaine expérience des ambiances électriques. Il a d'ailleurs déjà sifflé deux Clasicos, dont celui d'avril 2019 qui avait été temporairement interrompu par des projectiles. L'ancien arbitre Stéphane Bréda souligne que le désigner pour le match de demain après-midi est le bon choix. "Il a toutes les cartes pour s'en sortir. Et puis, que ce soit lui ou un autre, tout le monde peut faire une erreur, même le meilleur du monde", estime-t-il dans Sudinfo.

Malgré les dernières années difficiles, la ferveur est toujours au rendez-vous pour la rencontre : "Il est vrai que le label Clasico est une affaire d'autrefois, car le niveau actuel des deux équipes est assez faible. Mais tout le monde veut se faire respecter et être au niveau", estime Marcel Javaux.

Sclessin ne lui fera pas de cadeau

De son côté, Guy Goethals compare toute la préparation que recquiert une telle rencontre aujourd'hui par rapport à son époque : "L'arbitrage est de plus en plus remis en cause, et la technologie n'a pas aidé le débat. Pour un Clasico, il faut connaître le contexte, savoir comment les équipes jouent et utiliser les données à disposition".

Le public jouera forcément un rôle. "Sclessin peut être le meilleur public de Belgique... mais aussi le pire", lance Javaux. Goethals d'ajouter : "Pour un Clasico, il faut être mentalement fort et ne pas se laisser influencer par une ambiance hostile. Chaque arbitre a un niveau d'acceptation différent vis-à-vis des supporters".

Lire aussi… Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard
Erik Lambrechts apparaît plus que jamais comme un arbitre d'avenir, y compris sur la scène européenne : "Il a ce potentiel, peut-être pour la Coupe du Monde 2026, même si c'est peut-être un peu trop tôt. Pour l'Euro 2028, il aura sa chance", s'enthousiame Marcel Javaux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (01/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard

Plus de news

Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

17:40
Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

17:20
LIVE : Beaucoup d'espaces entre STVV et Charleroi (0-0) Live

LIVE : Beaucoup d'espaces entre STVV et Charleroi (0-0)

21:00
Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

21:00
Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

20:34
Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Andreou - Canak - Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Andreou - Canak - Zirkzee

18:20
L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

18:40
Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

19:20
La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

18:20
🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

19:00
Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

18:00
Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

16:00
🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

17:00
Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

15:30
🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

16:30
Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

15:00
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
3
La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus Réaction

La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus

12:40
Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

13:00
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

11:30
3
Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

11:00
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

30/01
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved