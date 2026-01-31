Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

Photo: © photonews

Cihan Canak revenait bien avec Trabzonspor. Mais il a tout de même été prêté pour retrouver du rythme en deuxième partie de saison.

Il y a un an et demi, Cihan Canak faisait partie des jeunes du cru vendus par le Standard pour éponger ses dettes. Le Verviétois avait rapporté deux millions grâce à son transfert à Trabzonspor. Il y avait été rejoint par Denis Dragus.

Les deux anciens Rouches n'ont pas vraiment réussi à s'imposer. Pour sa première saison, Canak a débuté neuf matchs de championnat et ne s'est montré décisif qu'à une reprise. Cette saison, les blessures ont encore amoindri son temps de jeu : seulement 39 minutes de jeu en Süper Lig.

L'homme aux 70 matchs pour le Standard a pourtant démontré toute sa flexibilité en évoluant comme arrière gauche, avec même un but et un assist à Kazeem Olaigbe à la clé en Coupe. Mais pour lui permettre de retrouver du rythme, il a tout de même été convenu de le prêter.

Face à un ancien d'Anderlecht sur le flanc

Là où Dragus a été prêté à Gaziantep, Canak finira de son côté la saison à Genclerbirligi. Le club basé à Ankara est actuellement douzième au classement. Les deux hommes se retrouveront très vite puisque Genclerbirligi recevra Gaziantep dès dimanche.

Dans sa nouvelle équipe, Cihan Canak sera notamment confronté à la concurrence d'Henry Onyekuru (ex-Eupen et Anderlecht), revenu d'Arabie Saoudite il y a six mois.

Commentaire
